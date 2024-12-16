«Будем очень рады» - Столичное ЖКХ предложило минчанам самим чистить снег во дворах. Где взять инвентарь?

Опубликовано: 16.12.2024 15:09 , Обновлено: 16.12.2024

Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик призвала жителей столицы выйти во дворы, чтобы помочь коммунальщикам убрать снег на территориях возле домов и автостоянках. И рассказала, где взять инвентарь для этого.

“Будем очень рады, если жители придут нам на помощь, как это случалось не раз в минувшие зимние сезоны”, - [link href=“https://minsknews.by/v-minske-rabotayut-punkty-vydachi-inventarya-dlya-borby-so-snegom/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова Толстик агентство “Минск-Новости”.

По ее словам, инвентарь можно получить на жилищно-эксплуатационном участке. “Пункты выдачи обеспечены необходимым количеством лопат и скребков”, - заверила гендиректор ЖКХ Минска.

Она напомнила, что тем, кто паркует авто внутри двора, на дорогах улиц, нужно своевременно убирать снег и мусор на расстоянии не менее одного метра от машины. Толстик также отчиталась, что утром 16 декабря для очистки придомовых территорий задействовали 97 единиц техники и около 1700 рабочих.

“Первоочередное внимание уделяется очистке выходов из подъездов и внутридворовых проездов, лестниц, посыпке противогололедными материалами”, — добавила гендиректор ЖКХ Минска.

Ранее Telegraf.news писал, что 16 декабря Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице еще накануне вечером. “Минсктранс” предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графика до 40 минут.

Из-за снегопада столица встала в 8-балльных пробках. «Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта