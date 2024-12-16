«Будем очень рады» - Столичное ЖКХ предложило минчанам самим чистить снег во дворах. Где взять инвентарь?
Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик призвала жителей столицы выйти во дворы, чтобы помочь коммунальщикам убрать снег на территориях возле домов и автостоянках. И рассказала, где взять инвентарь для этого.
“Будем очень рады, если жители придут нам на помощь, как это случалось не раз в минувшие зимние сезоны”, - [link href=“https://minsknews.by/v-minske-rabotayut-punkty-vydachi-inventarya-dlya-borby-so-snegom/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова Толстик агентство “Минск-Новости”.
По ее словам, инвентарь можно получить на жилищно-эксплуатационном участке. “Пункты выдачи обеспечены необходимым количеством лопат и скребков”, - заверила гендиректор ЖКХ Минска.
Она напомнила, что тем, кто паркует авто внутри двора, на дорогах улиц, нужно своевременно убирать снег и мусор на расстоянии не менее одного метра от машины. Толстик также отчиталась, что утром 16 декабря для очистки придомовых территорий задействовали 97 единиц техники и около 1700 рабочих.
“Первоочередное внимание уделяется очистке выходов из подъездов и внутридворовых проездов, лестниц, посыпке противогололедными материалами”, — добавила гендиректор ЖКХ Минска.
Ранее Telegraf.news писал, что 16 декабря Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице еще накануне вечером. “Минсктранс” предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графика до 40 минут.
Из-за снегопада столица встала в 8-балльных пробках. «Минсктранс» предупредил о задержках общественного транспорта