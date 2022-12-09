Брестчане выбрали себе кролика-талисмана 2023 года
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Мэр Бреста Александр Рогачук 9 декабря объявил, какой кролик стал талисманом города 2023. Среди 10 финалистов почти сразу определи двух фаворитов — Тузика и Робина.
В голосовании участвовали почти 11,5 тысяч человек.
В итоге победителем стал кролик Тузик.
Но Рогачук пообещал чествовать и серебряного призера — кролика Робина, назвав такое решение «самым справедливым».
«Теперь для них начинается совсем другая жизнь!) Уже в следующую пятницу, 16 декабря, победители примут участие в торжественной церемонии открытия главной елки города на площади Ленина», — написал мэр города в своем телеграм-канале.
Кроме Тузика и Робина в конкурсе на талисман года участвовали Шарлот, Боня, Кузя, Топчик, Тимофей, Степан, Капучинка и Лола.
Темы: #Общество #Беларусь #Брест #Новый год