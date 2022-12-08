Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года
Компания Google подвела итоги поисковых запросов пользователей в 2022 году. На первом месте в трендах оказалось слово Wordle.
Wordle — браузерная игра в слова, разработанная программистом Джошем Уордлом. Суть ее в том, что каждый для всех пользователей выбирается слово из пяти букв, которое игроки должны угадать за шесть попыток.
Вторую позицию в рейтинге занял запрос Индия против Англии (India vs England). Пользователи искали информацию о противостоянии стран в крикете.
Третьим по популярности запросом стала Украина (Ukraine), четвертым — королева Великобритании Елизавета (Queen Elizabeth), а на пятом — Индия против США (In vs SA).
Также Google назвал самые популярные новости. Это «Украина», «смерть королевы Елизаветы II», «результаты выборов в США», «лотерейные номера» и «обезьянья оспа».
А самыми популярными по количеству запросов в Google людьми в 2022 году оказались актеры Джонни Депп, Уилл Смит и Эмбер Херд. Четвертое место занял президент России Владимир Путин, пятое — актер Крис Рок.
К сожалению, Google не подводит итоги поисковых запросов белорусов. Но мы посмотрели, что чаще всего гуглили украинцы.
Так, они искали ответ на вопрос, что такое Swift и «паляница», а также интересовались советником Офиса президента страны Алексеем Арестовичем и смертью российского политика Владимира Жириновского.
Ранее Телеграф писал, что компания Arton Capital обновила рейтинг Global Passport Power, в котором распределила страны по уровню возможности передвижения их граждан по миру без виз. Беларусь попала на 55-е место рейтинга.
Белорусский паспорт занял 55-е место в рейтинге Global Passport Power 2022