Брестчане пожаловались на холодные батареи. В ЖКХ рассказали, когда ждать «стабильного» отопления

Опубликовано: 14.10.2023 12:38 , Обновлено: 14.10.2023

Жители некоторых городов и агрогородков Брестской области пожаловались в соцсетях на холодные батареи, несмотря на официальный старт отопительного сезона в стране. В управлении ЖКХ по Брестской области объяснили, с чем это связано, и сообщили сроки "стабилизации" работы систем отопления в жилых домах.

Несмотря на то, что отопление в жилфонде официально в Беларуси начали подавать ещё в понедельник, 9 октября, жители Бреста не дождались его до сих пор, как и во многих других городах области, сообщило местное интернет-издание “Виртуальный Брест”.

Судя по карте, составленной местным ЖКХ, отопления не включили в жилых домах Берёзы, Белоозёрска, Высокого, Каменца, Пружан, Ружан и Чернавчиц.

На карте значком с мамой и ребёнком обозначены населенные пункты, в которых отопление начали подавать на соцобъекты, значком с домиком - подключенный жилфонд

В управлении ЖКХ по Брестской области разъяснили, что сейчас в регионе идёт “переходный период” и сослались на правила подготовки организаций к отопительному сезону.

“После включения всех потребителей к теплоисточникам, энергоснабжающей организацией задается гидравлический режим работы отопительного оборудования, а также производится отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденным температурным графиком”, - пояснили в Брестском ЖКХ.

Там пообещали “выйти на гидравлический режим работы” и начать “расчетный отпуск тепловой энергии для жилищного фонда” в течение 10 календарных дней с момента включения отопления.

Все эти 10 дней, как пояснили в управлении ЖКХ, “возможна нестабильная работа систем отопления” в жилых домах, а в отдельных случаях специалисты и вовсе могут временно прекращать подачу тепла в жилые дома. Это, по словам представителей ЖКХ, связано с “проведением энергоснабжающими и эксплуатирующими жилфонд организациями необходимых наладочных работ”.

Ранее Брестском городском ЖКХ дали белорусам рекомендации, как эффективно проветривать квартиру, чтобы меньше платить за отопление. По словам специалистов, если постоянно оставлять окна чуть приоткрытыми (в случае со стеклопакетами — ставить в режим микропроветривания), это не даст достаточного притока свежего воздуха, а вот «большой счет за отопление будет в таком случае наверняка».

Как правильно проветривать квартиру, чтобы меньше платить за отопление? Рассказали в Брестском ЖКХ