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Брест захватили ледяная «глазурь» и гигантские сосульки

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📷 Фото

Бресту, как и Гродно, 20 декабря с погодой не повезло. Областной город массово атаковал лед — корками покрылись как дороги, так и тротуары, а также деревья и столбы. Что уже говорить про громадные сосульки. Водителям и пешеходам в этот день пришлось архисложно. А ГАИ даже объявила особый план «Погода» в Брестской области.

Еще утром мэр Бреста Александр Рогачук предупредил горожан о слоях льда на горизонтальных и вертикальных поверхностях — цокольных частях строений, деревьях.

Он также рассказал, что на ликвидацию сильного гололеда нужно время. Поэтому посоветовал быть внимательными, по возможности отказаться от вождения и ограничить передвижение по городу. image

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По его словам, по состоянию на 14:00 в травмпункты города поступили 60 человек.

Кроме ледяной «глазури» на дорогах опасность в Бресте возникла и сверху в виде огромных сосулек.

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Фото читателей «Виртуальный Брест»
Фото читателей «Виртуальный Брест»
Фото читателей «Виртуальный Брест»
Фото читателей «Виртуальный Брест»
Фото читателей «Виртуальный Брест»
Фото читателей «Виртуальный Брест»

Кстати, очень непростой день не только в Бресте, но и в области. Все плохо на трасах М1, М10, в Пинске.

Видео ДТП опубликовали в телеграм-канале «Виртуальный Брест».

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Поэтому ГАИ ввела в Брестской области план «Погода», пообещав нести службу в усиленном варианте, контролировать уборку улично-дорожной сети и сопровождать колонны снегоуборочной техники.

Там отметили, что сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона. И посоветовали перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывать подавать соответствующие сигналы.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно дороги, тротуары и лестницы покрылись ледяной «глазурью». Трудно как ехать, так и ходить. Гродненцы поделились фотографиями местного мини-апокалипсиса.

Ледяная «глазурь» захватила дороги и лестницы Гродно

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