БПЦ рассказала, как отличить неправильных священников в интернете: «Неестественность движений»

Опубликовано: 12.03.2026 15:45 , Обновлено: 12.03.2026

Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ МП) обратилась к своим прихожанам с призывом не доверять всем священникам в интернете, и в частности в соцсетях. Там предупредили, что зачастую они могут быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

В Белорусской православной церкви утверждают, что некоторые аккаунты в соцсетях выдают себя за официальные информационные ресурсы храмов БПЦ, но такими не являются. В религиозной организации не привели примеров и не рассказали, обращались ли в милицию в таких случаях.

Тем не менее в БПЦ заявили, что на таких страницах размещаются «искажённые видеосюжеты со съемок богослужений, совершаются попытки дискредитации священнослужителей и прихожан, размещаются вводящие в заблуждение заявления», а некоторые видеоролики создаются «на грани кощунства».

В БПЦ рассказали, что выявили признаки, «по которым возможно отличить ложные страницы и видео». Среди них:

сомнительная принадлежность аккаунта;

неправдоподобность происходящего;

неестественность движений;

наличие оптических искажений;

несоответствие действию музыкального сопровождения.

Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что в соцсетях появились многотысячные паблики, которые оформлены в стиле официальных таможенных органов страны. Количество подписчиков на них исчисляется десятками тысяч человек.

ГТК предупредил белорусов о фейковой таможне в соцсетях. Просит предоплату