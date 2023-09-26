"Боремся за каждого" - В Минздраве рассказали, приветствуют ли "медицинские браки" и о моральном климате в клиниках Беларуси

Опубликовано: 26.09.2023 11:04 , Обновлено: 26.09.2023

В Министерстве здравоохранения Беларуси назвали главные причины перераспределения молодых специалистов в сфере здравоохранения. В ведомстве рассказали, как на желание перераспределиться влияет морально-психологический климат в учреждении, в которое направляют молодого специалиста, а также объяснили, приветствуют ли "медицинские браки".

Как заявила начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова, “потерять” недавнего выпускника медицинского вуза, попавшего в ту или иную больницу после распределения, можно по двум основным причинам - из-за вступления в брак и из-за морально-психологического климата, который складывается в учреждении. Первая причина, по её словам, наиболее распространенная, однако это, как отметила представительница Минздрава, не мешает “широко приветствовать” медицинские браки в сфере здравоохранения.

“Иногда желающим перераспределиться из-за вступления в брак приходится жить на два города до момента, пока мы не урегулируем ситуацию. Таких перераспределений у нас бывает около 25%”, - процитировало Колюпанову госагентство БелТА.

Что касается морально-психологического климата в учреждении, эту причину представительница Минздрава отнесла к разряду тех, которые “изменить нельзя”.

“Все остальные вещи можно изменить. Можно улучшить материальную базу данного специалиста, можно дать ему лучшие условия для проживания, но если морально-психологический климат сложился неудачно, то, к сожалению, мы можем потерять молодого специалиста”, - заявила Колюпанова.

Она рассказала, что “бывают ситуации”, когда именно из-за складывающейся обстановки в коллективе молодые специалисты объявляют о своём желании уйти с работы и возместить средства, потраченные на его образование государством.

“Мы этого не хотим, мы боремся за каждого, кто пришел к нам в отрасль”, - подчеркнула Колюпанова.

Представительница Минздрава также рассказала, когда ведомство не дает согласия на перераспределение молодых специалистов. Чаще всего таки случаи связаны с тем, что при перераспределении медика в оставленном им медицинском учреждении не останется специалиста данного направления.

Напомним, ранее начальник управления профобразования Минобразования Беларуси Сергей Пищов заявил, что каждый год около тысячи студентов платной формы обучения просят, чтобы их распределили, как бесплатников, и объяснил, почему.

В Минобразования Беларуси рассказали, зачем студенты-«платники» просят, чтобы их распределили