Больше не МГЛУ. В Беларуси переименовали университет

Опубликовано: 12.08.2025 19:11 , Обновлено: 12.08.2025

В Беларуси официально переименовали Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ). Теперь вуз называется «Белорусский государственный университет иностранных языков» (БГУИЯ).

Как сообщила пресс-служба университета, приказ о переименовании министр образования подписал 6 августа. А уже 8 августа, по их словам, Минский горисполком внёс соответствующие изменения в Единый государственный регистр юридических лиц и выдал новое свидетельство о регистрации.

Сайт университета доступен по старому домену — mslu.by. А вот телеграм-канал вуза уже сменил название с «МГЛУ Минск» на «ИНЯЗ.by».

«Иняз» получил новое имя спустя почти год после того, как вуз посетил Александр Лукашенко. Напомним, в ноябре 2024 года он пошутил, что аббревиатура МГЛУ — это как «матерное слово» и «чуть ли не ЛГБТ». Тогда же на вопрос ректора о будущем университета он ответил: «Думаю, он станет инязом».

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Это не первое переименование в истории вуза. До 1993 года он назывался Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков, а после этого до 2025 года был лингвистическим университетом.

На белорусском языке вуз теперь будет называться «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт замежных моў» (БДУЗМ), а на английском — «Belarusian State University of Foreign Languages» (BSUFL).