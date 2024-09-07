Больше 20 районов. "Белтелеком" предупредил о сбоях в работе ТВ и радио в 4 областях Беларуси

Опубликовано: 07.09.2024 10:41 , Обновлено: 07.09.2024

Крупнейшая телекоммуникационная компания "Белтелеком" предупредила белорусов об очередных сбоях в работе эфирного теле- и радиовещания. На сей раз технические работы запланировали провести сразу в четырёх областях Республики на протяжении пяти дней, с 7 по 11 сентября. При этом в организации подчеркнули, что интерактивное телевидение Zala будет работать в прежнем режиме.

По информации “Белтелекома”, сбои в работе возможны в различных районах Минской, Гомельской, Могилёвской и Витебской областей. Исключение, как мы видим, сделали для абонентов Гродненщины и Брестчины.

Так, на территории Гомельской области с 7 по 8 сентября в период с 08:00 до 16:00 “по мере необходимости” пообещали отключить радиостанции “Гомель Плюс”, “Радио Мир”, “Душевное радио”, “Гомельское городское радио”, “Новое радио”, “Пилот FM”, “Радио Минск”, “Культура”, “Гомель FM”, “Альфа радио”, “Легенды FM”, “Релакс FM” и “Авторадио”. Ожидается, что технические работы затронут следующие районы:

Гомель и Гомельский район;

Буда-Кошелёвский район;

Ветковский район;

Добрушский район;

Речицкий район;

Лоевский район;

Чечерский район.

На территории Витебской области 9 сентября с 09:15 до 15:00 “Белтелеком” решил отключить вещание обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, а также таких радиостанций, как “Культура”, “Радиус FM”, “Столица”, “Радио Витебск”, “Радио Мир”, “Центр FM”, “Новый стиль”, “Новое радио”, “Пилот FM”, “Радио Рокс”, “Радио Минск”, “Альфа радио”, “Ретро люкс”, “Легенды FM”, “Юмор FM” и “Радио Дельта”. Работы решили провести в следующих районах:

Витебский район;

Городокский район;

Шумилинский район;

Сенненский район;

Лиозненский район;

Бешенковичский район;

Оршанский район.

Помимо этого, в один из дней 10 или 12 сентября, в зависимости от погодных условий, с 08:00 до 18:00 будут наблюдаться технические сбои в обязательном общедоступном пакете программ, а также коммерческом эфирном цифровом телевидении, предупредили в “Белтелекоме”. Это затронет несколько районов Беларуси:

Бобруйский район Могилёвской области;

Глусский район Могилёвской области;

Стародорожский район Минской области;

Любанский район Минской области;

Октябрьский район Гомельской области;

Светлогорский район Гомельской области.

“В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства”, — отметили в “Белтелекоме”.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» сообщил о запуске нового телевизионного канала в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, на 108-й кнопке зрителям пообещали «увлекательный мир» без «длинных и сложных» передач.

«Белтелеком» запустил вещание канала «без длинных и сложных» передач. Но не для всех