Больница на Могилёвщине взыскала с отца 288000 рублей на лечение ребёнка. Это как?

Опубликовано: 15.11.2024 12:30 , Обновлено: 15.11.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали про трагический случай, который произошёл в ноябре прошлого года. Так, 22 ноября в местную больницу в Белыничах с тяжёлыми ожогами поступила 11-летняя девочка. В ходе длительного лечения пациентку выписали, а сумму, затраченную на её лечение — 288 тысяч 800 рублей — решили взыскать с отца мальчика, по чьей вине и случился пожар.

В прокуратуре установили, что 13-летний ученик местной школы 22 ноября 2023 года, находясь с друзьями, поджёг зажигалкой сухую ветку, которая лежала в козырьке детской коляски. В результате пожар распространился на рядом стоявшие автомобильные кресла, стенды на стенах и даже затронул фойе общежития. В тот момент, когда девочка пыталась выйти на улицу, на неё упали горящие конструкции.

В результате маленькая белоруска получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Её тут же направили в больницу, где она проходила длительное лечение в отделении реанимации для ожоговых больных в Белыничах. По информации прокуратуры, девочка провела там более полугода, а общая сумма растрат на лечение превысила 288 тысяч белорусских рублей.

[info_b]Согласно ст.64 закона Беларуси «О здравоохранении» юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан Республики Беларусь, возмещают организациям здравоохранения расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим.[/info_b]

В итоге суд Белыничского района удовлетворил требования прокурора: отца 13-летнего подростка обязали выплатить полную сумму, затраченную на лечение пострадавшей девочки — 288 тысяч 800 рублей. Все средства поступят в больницу скорой медицинской помощи, где лежала несовершеннолетняя.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о недавнем случае, который произошёл в Калинковичском районе Гомельской области. Выпускник одного из учебных учреждений страны не отработал положенные по закону 5 лет распределения (он поступал в вуз по целевому направлению). За это на него подали в суд, намереваясь взыскать затраченные деньги на учёбу, однако в итоге вину молодого человека не признали.

Суд в Калинковичах разрешил «целевику» не выплачивать 4500 рублей за неотработанное распределение. Почему?