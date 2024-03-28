Болгария и Румыния сообщили о начале выдачи шенгенских виз в Беларуси. Где можно подать документы?

Опубликовано: 28.03.2024 15:34 , Обновлено: 28.03.2024

Болгария и Румыния с 1 апреля 2024 года начнут выдавать шенгенские визы в Беларуси. Информацию об этом разместили на сайтах посольств стран.

“Республика Болгария с 1 апреля 2024 года выдает «единые» шенгенские визы (со сбором биометрических данных) гражданам третьих стран”, - написали в сообщении на сайте болгарского посольства.

Для “обеспечения более высокого уровня обслуживания” в Беларуси посольство Болгарии заключило соглашение с фирмой VFS Global. Информацию о записи на прием, перечне документов и сроках получения виз разместили на сайте компании.

Документы на болгарские визы будут принимать в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске. Консульский сбор составит 35 евро, сервисный сбор визового центра — 25 евро.

С 31 марта шенгенские визы начнет выдавать и Румыния. В посольстве страны в Беларуси порталу Onliner подтвердили, что с 1 апреля действительно можно будет подать документы на шенгенскую визу.

Напомним, в этом году Болгарию и Румынию приняли в Шенгенскую зону, поэтому страны анонсировали выдачу соответствующих виз.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Польша прекратила прием документов на визу Poland Business Harbour для белорусов. В польском посольстве порекомендовали тогда подавать документы на обычную рабочую визу по приглашению.

Польша перестала выдавать визы PBH белорусам