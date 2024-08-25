"Характерно для Турции" - Синоптики предупредили белорусов об "оранжевой" опасности. Что ждать в воскресенье?

Опубликовано: 25.08.2024 06:42 , Обновлено: 25.08.2024

Белгидромет опубликовал предупреждение о "неблагоприятном гидрометеорологическом явлении", которое может проявиться на большей части территории Беларуси. Из-за нее даже объявили "оранжевый уровень опасности" во всех областях.

“В дневные часы 25 августа (воскресенье) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +33℃, в Минске: +30 +31°С”, - предупредили государственные синоптики.

Тем временем, в тематическом канале о белорусской погоде Nadvorie предупредили, что жаркие денёчки могут продлится до самого сентября. Но и 25 августа будет ещё как душно.

“На воскресенье, мы можем видеть под лиловой заливкой юг РБ, что соответствует значениям геопотенциала 580 гПа. Это значит, что сюда будет поступать очень жаркий воздух, более характерный для стран южной Европы — Греции или даже Турции. Так что ждём завтра на юге и юго-западе Беларуси +33..+35°”, - рассказали прогноз жары и в тг-канале Nadvorie.

“ECMWF прогнозирует, что как минимум до 2 сентября наш регион будет пребывать в воздушной массе тропического происхождения… Это значит, что дневные температуры будут от +25..+27 — по северу РБ, до +29..+32° — на юге, а в отдельные дни температура будет подбираться к +35°”, - предупредил автор тг-канала.