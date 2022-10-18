Более 90% учеников частных школ в Беларуси перешли в государственные — Иванец
Министр образования Беларуси Андрей Иванец 18 октября заявил, что уже более 90% учеников частных школ перешли в государственные.
«Часть детей находится за границей, по их возвращении в страну мы встретим их в наших школах», — добавил он, передает госагентство БелТА.
И отметил, что в Беларуси «не работают все частные школы, у которых нет аккредитации или сертификата готовности».
Напомним, что Александр Лукашенко 17 октября подписал закон «О лицензировании». Согласно документу, школы и детские сады в Беларуси теперь должны получать лицензии для осуществления образовательной деятельности.
Министерство образования будет определять сроки получения лицензий детскими садами и школами согласно некоему утвержденному графику.
Лукашенко обязал все детские сады и школы в Беларуси получить лицензии
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко приказал «зачистить до невозможности» все частные школы и другие учебные заведения.
По мнению Александра Лукашенко, в негосударственных учебных учреждениях «на дух не воспринимают белорусское государство». Поэтому необходимо ввести лицензирование.
«Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы — это не та сфера, где мы шутить должны», — заявил он.
Лукашенко приказал «зачистить» частные школы — «Клоака антигосударственная»