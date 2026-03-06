Более 600 белорусов и россиян застряли на Маврикии из-за войны в Иране

Опубликовано: 06.03.2026 08:58 , Обновлено: 06.03.2026

Из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке более 600 граждан Беларуси и России застряли на Маврикии, небольшом островном государстве в Индийском океане. Туристы не смогли вовремя покинуть острова из-за закрытия неба в странах Персидского залива, через которые выполняются стыковочные рейсы с Маврикия.

По словам российского посла в Республике Маврикий Ирады Зейналовой, белорусских туристов среди 600 зарегистрированных, которым потребовалась помощь дипслужб, не так уж много. Некоторым туристам требуется дополнительная помощь с оформлением виз, некоторым - помощь с получением точной информации.

В комментарии российскому агентству ТАСС Зейналова отметила, что после начала военных действий в Иране и ответных обстрелов военных Исламской Республики, в частности, по территории ОАЭ, авиаперевозчики “задрали” цены, так что некоторые туристы просто не могут себе позволить покинуть остров иными путями и вынуждены дожидаться вывозных рейсов взамен их отменённых.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, основной туристический маршрут из РФ на Маврикий (им же сегодня чаще всего пользуются и белорусские туристы) пролегал через Дубай, стыковочными рейсами компании Emirates.

До 3 марта компания оплатила вынужденное пребывание и питание в отелях туристам, которые не смогли своевременно улететь её рейсами в Дубай из-за закрытого неба над ОАЭ, но теперь оплачивать счета за дальнейшее проживание на острове туристам приходится самостоятельно. В среду, 4 марта, компании Emirates удалось выполнить первый вывозной рейс с Маврикия в Дубай.

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