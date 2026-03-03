ПВО ОАЭ перехватили 186 ракет и 812 беспилотников. Почему Иран бомбит Дубай?

Опубликовано: 03.03.2026 15:53 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство обороны ОАЭ во вторник сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили 186 ракет и сотни беспилотников, запущенных в сторону страны с начала американо-израильского конфликта с Ираном.

Бригадный генерал Абдул Нассер Мохаммед Аль-Хумаиди, представитель министерства обороны, заявил, что на территорию страны упала только одна ракета – ПВО ОАЭ смогли перехватить 172 ракеты, а 13 упали в море.

ПВО также обнаружили 812 иранских беспилотников, запущенных в сторону ОАЭ, 57 из которых упали на территорию страны.

В дополнение к 755 оставшимся беспилотникам, которые удалось перехватить ПВО, ОАЭ также обнаружили и уничтожили восемь крылатых ракет, сообщает Al-Jazeera.

В общей сложности с начала конфликта в ОАЭ погибли три человека, сообщил представитель Минобороны. Зафиксировано 68 случаев незначительных травм, а также незначительный и умеренный ущерб объектам гражданского населения.

Почему Иран бомбит соседей?

Почти все государства Персидского залива объединяет одна важная вещь: все они имеют гарантии безопасности от США и на их территории расположены американские военные базы.

Иран рассматривает свои удары как один из наиболее эффективных способов ответных мер по нескольким причинам. Во-первых, эти базы находятся в зоне досягаемости его многочисленных баллистических ракет.

Во-вторых, базы в Персидском заливе также имеют значительное стратегическое значение для США. База, подвергшаяся удару в Бахрейне в минувшие выходные, являлась штаб-квартирой Пятого флота ВМС США.

Авиабаза Аль-Удейд, расположенная недалеко от Дохи, столицы Катара, также подверглась обстрелу иранскими баллистическими ракетами. На ней базируется Центральное командование США (CENTCOM), координирующее военные операции в регионе. Здесь также дислоцируется 10 000 американских военнослужащих — наибольшее количество в этом районе.

Впрочем, иранские военные хорошо осведомлены о том, насколько эффективны американские системы раннего предупреждения, и, вероятно, не ожидают значительного ущерба американской инфраструктуре.

Какова же тогда цель?

Вместо этого стратегия состоит в том, чтобы сделать регион менее стабильным и сделать так, чтобы все соседи Ирана это почувствовали. По сути, Тегеран обещает, что если операция продолжится, относительный мир и процветание, которыми наслаждался Персидский залив, канут в Лету.

Иран надеется, что соседи будут вынуждены либо укрепить свой союз с США, либо работать над деэскалацией. Конечно, Тегеран рассчитывает на второе, сообщает The Conversation.

Палка о двух концах

Некоторые эксперты сомневаются в успехе тактики, выбранной Ираном. Возможно, Тегеран совершил стратегическую ошибку, расширив свои атаки за пределы целей США и Израиля и включив в них государства Персидского залива, заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Iran International в понедельник.