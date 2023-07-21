Более 3 тыс. долларов — В Беларуси нашли баснословно дорогой сувенир
Белорусы обнаружили в одном из магазинов слишком дорогой сувенир. Чтобы его приобрести, придется выложить 10 тыс. 176 рублей (примерно 3 360 долларов по курсу на 21 июля). Да-да, и это ценник не в старых рублях.
Видео с сувениром опубликовал в Instagram аккаунт @v_meste.by. Дорогой подарок нашли в Слуцке.
Возможно, по названию города вы догадались, что более 10 тыс. белорусских рублей стоит тканый пояс. Вот как он выглядит:
Знаменитые слуцкие пояса – национальная реликвия белорусов, прекрасный образец декоративно-прикладного искусства.
Ткали слуцкие пояса в Беларуси еще в XVIII веке. Эти предметы мужского гардероба были доступны только высшим сословиям и связаны с удивительными событиями и тайнами.
Сегодня старинные слуцкие пояса являются раритетом, но традиции изготовления этих уникальных предметов возрождены, и современные мастера создают точные копии и художественные стилизации, которые могут стать эксклюзивным сувениром из Беларуси.
Ранее Телеграф писал, что в белорусских магазинах нашли продукт за 9500 рублей за кг.
Нашли в 50 раз дешевле. Белорусы покупают это в магазинах за 9500 рублей за кг. Как такое возможно?