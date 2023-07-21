Более 3 тыс. долларов — В Беларуси нашли баснословно дорогой сувенир

Опубликовано: 21.07.2023 08:54 , Обновлено: 21.07.2023

Белорусы обнаружили в одном из магазинов слишком дорогой сувенир. Чтобы его приобрести, придется выложить 10 тыс. 176 рублей (примерно 3 360 долларов по курсу на 21 июля). Да-да, и это ценник не в старых рублях.

Видео с сувениром опубликовал в Instagram аккаунт @v_meste.by. Дорогой подарок нашли в Слуцке.

Возможно, по названию города вы догадались, что более 10 тыс. белорусских рублей стоит тканый пояс. Вот как он выглядит:

Знаменитые слуцкие пояса – национальная реликвия белорусов, прекрасный образец декоративно-прикладного искусства.

Ткали слуцкие пояса в Беларуси еще в XVIII веке. Эти предметы мужского гардероба были доступны только высшим сословиям и связаны с удивительными событиями и тайнами.

Сегодня старинные слуцкие пояса являются раритетом, но традиции изготовления этих уникальных предметов возрождены, и современные мастера создают точные копии и художественные стилизации, которые могут стать эксклюзивным сувениром из Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что в белорусских магазинах нашли продукт за 9500 рублей за кг.

Нашли в 50 раз дешевле. Белорусы покупают это в магазинах за 9500 рублей за кг. Как такое возможно?