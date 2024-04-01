Telegraf.news
ru

Бюджетные места на дистанционке. Вузы Минска опубликовали цифры приема абитуриентов на 2024 год

Бюджетные места на дистанционке. Вузы Минска опубликовали цифры приема абитуриентов на 2024 год
Подпишитесь на Телеграф:

Вузы Беларуси 1 апреля опубликовали цифры приема абитуриентов на 2024 год. Представители университетов Минска рассказали агентству БелТА о новшествах приемной кампании в их учреждениях образования.

БГУИР

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Василия Бондарика, вуз в этом году запланировал принять 2810 студентов. В частности, на дневную форму получения образования предусмотрели 2,1 тыс. мест, из которых 1190 “бюджетные”.

На “заочку” IT-вуз намерен зачислить 660 абитуриентов ( 95 мест - за счет средств бюджета). Бондарик отметил, что в этом году в БГУИР впервые выделили бюджетные места на дистанционной форме получения образования, в том числе для абитуриентов с ограниченными возможностями. Всего 50 мест, “бюджетных” - 5 .

БГПУ

Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) запланировал принять на дневную бюджетную форму получения образования 1040 абитуриентов, на дневную платную - 330 . По словам проректора по учебной работе БГПУ Александра Маковчика, на заочную бюджетную форму получения образования зачислят 281 человека, на заочную платную - 525 .

“У нас увеличено количество мест на многие специальности. Если мы говорим о бюджетной форме получения образования, то существенно увеличены места на специальности инклюзивного образования. В прошлом году мы принимали 115 абитуриентов, в этом году зачислим 165”, - рассказал Маковчик.

Он добавил, что, как и в прошлом году, прием “целевиков” начнется раньше, чем зачисление других абитуриентов.

МГЛУ

Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) в 2024 году намерен принять 604 абитуриента на бюджетную форму обучения и 740 - на платную. Как рассказала ректор вуза Наталья Лаптева, в этом году МГЛУ примет больше абитуриентов на “бюджет” на специальность “современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный язык)” и на программу заочной формы обучения “лингвистическое образование (английский язык/ немецкий язык)”.

“МГЛУ продолжит набор на обучение в сокращенный срок за счет средств республиканского бюджета на специальность “переводческое дело” с профилизацией “перевод жестового языка”. Обучаться на таких условиях смогут выпускники филиала МГЛУ “Лингвогуманитарный колледж” по специальности “лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации”, - рассказала Лаптева.

БГМУ

Telegraf.news посмотрел также на цифры приема Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). На специальность “лечебное дело” вуз запланировал принять в этом году на “бюджет” 340 абитуриентов (из них 238 “целевиков”), на условиях оплаты - 50 человек. На “стоматологию” - 200 студентов на бюджетную форму получения образования (в том числе 160 “целевиков”) и 20 - на платную.

Примерно такие же цифры и на специальности “педиатрия”: 210 - на “бюджет” (из них 168 “целевиков”) и 20 - на платную форму получения образования. Меньше всего студентов БГМУ запланировал зачислить на специальность “лечебное дело (военно-медицинское дело)”, а именно 55 человек (и только за счет средств республиканского бюджета).

Ранее Telegraf.news публиковал график проведения централизованного тестирования в Беларуси в этом году. Вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться же на ЦТ нужно успеть в период с 9 по 22 апреля.

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году

 

Темы: