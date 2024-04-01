Бюджетные места на дистанционке. Вузы Минска опубликовали цифры приема абитуриентов на 2024 год

Опубликовано: 01.04.2024 19:40 , Обновлено: 01.04.2024

Вузы Беларуси 1 апреля опубликовали цифры приема абитуриентов на 2024 год. Представители университетов Минска рассказали агентству БелТА о новшествах приемной кампании в их учреждениях образования.

БГУИР

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Василия Бондарика, вуз в этом году запланировал принять 2810 студентов. В частности, на дневную форму получения образования предусмотрели 2,1 тыс. мест, из которых 1190 “бюджетные”.

На “заочку” IT-вуз намерен зачислить 660 абитуриентов ( 95 мест - за счет средств бюджета). Бондарик отметил, что в этом году в БГУИР впервые выделили бюджетные места на дистанционной форме получения образования, в том числе для абитуриентов с ограниченными возможностями. Всего 50 мест, “бюджетных” - 5 .

БГПУ

Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) запланировал принять на дневную бюджетную форму получения образования 1040 абитуриентов, на дневную платную - 330 . По словам проректора по учебной работе БГПУ Александра Маковчика, на заочную бюджетную форму получения образования зачислят 281 человека, на заочную платную - 525 .

“У нас увеличено количество мест на многие специальности. Если мы говорим о бюджетной форме получения образования, то существенно увеличены места на специальности инклюзивного образования. В прошлом году мы принимали 115 абитуриентов, в этом году зачислим 165”, - рассказал Маковчик.

Он добавил, что, как и в прошлом году, прием “целевиков” начнется раньше, чем зачисление других абитуриентов.

МГЛУ

Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) в 2024 году намерен принять 604 абитуриента на бюджетную форму обучения и 740 - на платную. Как рассказала ректор вуза Наталья Лаптева, в этом году МГЛУ примет больше абитуриентов на “бюджет” на специальность “современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный язык)” и на программу заочной формы обучения “лингвистическое образование (английский язык/ немецкий язык)”.

“МГЛУ продолжит набор на обучение в сокращенный срок за счет средств республиканского бюджета на специальность “переводческое дело” с профилизацией “перевод жестового языка”. Обучаться на таких условиях смогут выпускники филиала МГЛУ “Лингвогуманитарный колледж” по специальности “лингвистическое обеспечение сурдокоммуникации”, - рассказала Лаптева.

БГМУ

Telegraf.news посмотрел также на цифры приема Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). На специальность “лечебное дело” вуз запланировал принять в этом году на “бюджет” 340 абитуриентов (из них 238 “целевиков”), на условиях оплаты - 50 человек. На “стоматологию” - 200 студентов на бюджетную форму получения образования (в том числе 160 “целевиков”) и 20 - на платную.

Примерно такие же цифры и на специальности “педиатрия”: 210 - на “бюджет” (из них 168 “целевиков”) и 20 - на платную форму получения образования. Меньше всего студентов БГМУ запланировал зачислить на специальность “лечебное дело (военно-медицинское дело)”, а именно 55 человек (и только за счет средств республиканского бюджета).

Ранее Telegraf.news публиковал график проведения централизованного тестирования в Беларуси в этом году. Вступительные испытания для абитуриентов должны пройти с 27 мая по 6 июня. Зарегистрироваться же на ЦТ нужно успеть в период с 9 по 22 апреля.

Минобразования утвердило график проведения ЦТ в 2024 году