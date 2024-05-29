"Безобразничает Илон Маск"? Над Брестом заметили странную туманность

🎥 Видео

Опубликовано: 29.05.2024 14:40 , Обновлено: 29.05.2024

В Сети появилось фото и видео из Бреста, на которых показан полет в ночном небе 29 мая "странного туманного" объекта. Точно неизвестно, что это было, но можно предположить, что летела ракета Falcon 9 компании SpaceX.

“Что это такое? Времени сколько? 2:36”, - сказал автор видео, которое опубликовал портал “Виртуальный Брест”. Ролик, судя по всему, сняли около супермаркета “Марцiн” на ул. Суворова в областном центре.

На видео запечатлели движение яркого свечения в небе. “Где-то над Брестом безобразничает Илон Маск. Похоже, последствия старта”, - предположили в Telegram-канале “Виртуального Бреста”.

Как рассказали в аккаунте “ВКонтакте” “AstroAlert | Наблюдательная астрономия”, в 2:37 также 29 мая наблюдали “странный туманный объект” в небе и над Москвой. По информации медиа, это был полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая выводила космический аппарат EarthCARE (Earth Explorer 6) на солнечно-синхронную орбиту с космодрома Vandenberg в Калифорнии (США).

Канал сообщил, что ракета пролетела через весь Тихий океан, прошла над Антарктидой, Африкой, Европой и европейской частью России. Из-за работы двигателя второй ступени ракеты в небе появилось облако газа, из-за чего и заметили “туманный объект”.

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