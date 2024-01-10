Бежать за разменом или оставить на чай? Юристы объяснили, что делать белорусам, если у водителя такси нет сдачи

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Опубликовано: 10.01.2024 17:19 , Обновлено: 15.11.2024

Несмотря на повсеместное использование безналичных платежей, многие белорусы всё ещё предпочитают рассчитываться "реальными" деньгами. Порой это доставляет большие неудобства. Например, пользуясь услугами такси, у водителя может не оказаться сдачи с большой купюры. Что в там случае делать клиенту - бежать в ближайший магазин за разменом или оставить сдачу в качестве чаевых? Как поступить по закону, разъяснила юрист Минской областной коллегии адвокатов Мария Загудаева.

Как пояснила адвокат в эфире гостелеканала ОНТ, с юридической точки зрения (согласно положениям Гражданского кодекса и Закона «О защите прав потребителей»), во время поездки на такси между пассажиром и перевозчиком заключается гражданско-правовой договор перевозки пассажира. Поэтому переживать из-за надуманной перспективы потерять крупную сумму, точно не стоит, заявила Загудаева.

“В соответствии с этим договором перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения, а вы должны оплатить перевозку. Но это ни в коем случае не возлагает на пассажира обязанности иметь при себе денежные средства без сдачи”, – процитировало адвоката издание sb.by.

По словам специалиста, рассчитать пассажира и выдать ему сдачу – прямая обязанность таксиста, поэтому именно он должен позаботиться о том, чтобы иметь при себе мелочь для размена крупных купюр. Если же у таксиста её нет, по словам юриста, служба такси во время оформления заказа обязана заранее уведомить клиента об этом, чтобы у того была возможность отказаться от услуги.

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