Бестселлеры Уэлша, Мураками и книга «с увлекательными заданиями». Мининформ Беларуси запретил ещё 32 издания

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Опубликовано: 01.10.2025 07:51 , Обновлено: 01.10.2025

Министерство информации 30 сентября пополнило список печатных изданий, которые запрещается продавать и распространять на территории Беларуси. Под запрет попали ещё 32 издания. Посмотрели, какие книги теперь пропадут с книжных полок белорусских магазинов.

Как пояснили в самом ведомстве, решение о запрете новой порции печатных изданий было принято на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.

“Все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны”, - пояснили своё решение расширить “чёрный” список в Мининформе. Теперь в нём 173 издания .

На этот раз список пополнился новыми книгами известного японского писателя Рю Мураками , чьи работы фигурировали и в предыдущих редакциях “чёрного” списка Мининформа. Теперь в него включили ещё две книги автора - «Все оттенки голубого» и «Караоке».

Также в список попали бестселлеры шотландского писателя Ирвина Уэлша . В новой редакции перечня запрещённых изданий - сразу 8 романов, включая «Кошмары Аиста Марабу», который до его запрета держался в лидерах продаж белорусских книжных сетей, а также нашумевший роман «На игле», экранизация которого и принесла автору всемирную славу. В 2004 году одноименный фильм, снятый по этой книге, был признан лучшим шотландским фильмом всех времён.

Также в списке оказалось издание из раздела детской литературы. “День мёртвых. Книга с увлекательными заданиями” (составитель С.А.Станкевич). Это небольшая красочная книга на 16 страниц с наклейками и инструкциями различных детских поделок, посвящённая мексиканскому празднику поминовения умерших.

[inf]С полным обновлённым списком Мининформа можно ознакомиться на официальном сайте ведомства по ссылке.[/inf]

В министерстве предупредили, что в случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в их список, ведомство может отозвать свидетельство о государственной регистрации у распространителя печатных изданий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский посетовал на не достаточно активное, по его мнению, применение действующего законодательства по ограничению распространения некоторой литературы. Он предложил белорусам занять в этом вопросе “активную позицию” и “подсказывать” ведомству, какие книги внести в их “чёрный список” и запрещать продавать и распространять на территории страны.

В Мининформации предложили белорусам «активно подсказывать», какие книги запрещать