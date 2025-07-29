БелЖД временно отменила 3 поезда и изменила маршрут еще нескольких

Опубликовано: 29.07.2025 14:17 , Обновлено: 29.07.2025

Белорусская желелезная дорога предупредила, что некоторые поезда международных, межрегиональных и региональных линий на участке Витебск – Орша будут следовать по другому расписанию и маршруту в августе. А еще 3 поезда и вовсе временно отменили.

Какие поезда и когда не будут ходить?

Так, временно отменили:

6 августа – поезд № 640 Орша – Полоцк;

6 и 13 августа – состав № 705/706 Полоцк – Могилев – Полоцк;

6 и 13 августа – поезд № 712/713 Минск – Витебск – Минск.

Изменения маршрутов

В свою очередь вот каким поездам изменили маршрут и расписание:

Поезда № 704/703 Витебск – Минск – Витебск (6 и 13 августа) и № 51 Санкт-Петербург – Минск – Брест (6 августа) отправятся из Витебска по альтернативному пути – через Полоцк и Молодечно;

Рейс № 658/657 Брест – Полоцк выедет из Бреста 5 и 12 августа, а в Витебск прибудет 6 и 13 августа соответственно;

Состав № 606/605 Брест – Витебск/Полоцк 5 и 12 августа проследует по маршруту Брест – Орша – Брест через Могилев. Обратно из Орши 6 и 13 августа.

Поезд № 680/679 Гродно – Витебск – Гродно 5 августа отправится по направлению Гродно – Орша – Гродно, отправлением из Орши 6 августа 2025 года.

Региональные линии

В то же время поезда экономкласса регионального сообщения Витебск – Замосточье – Витебск и Орша – Богушевская – Орша 6 и 13 августа будут курсировать по скорректированному графику.

Некоторые рейсы, впрочем, отменят.

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Актуальное расписание можно уточнить:

На сайте [link href=“http://www.rw.by” target=“_blank” rel=“noopener”] www.rw.by [/link];

В мобильном приложении «БЧ. Мой поезд»;

По телефону 105 (контакт-центра БЖД).

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Ранее Telegraf.news также сообщал, что и 4 августа некоторые поезда как межрегиональных, так и региональных линий экономкласса на участке Минск–Осиповичи «будут следовать измененным расписанием и маршрутом».

БелЖД предупредила о новых временных маршрутках поездов