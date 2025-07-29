БелЖД временно отменила 3 поезда и изменила маршрут еще нескольких
Белорусская желелезная дорога предупредила, что некоторые поезда международных, межрегиональных и региональных линий на участке Витебск – Орша будут следовать по другому расписанию и маршруту в августе. А еще 3 поезда и вовсе временно отменили.
Какие поезда и когда не будут ходить?
Так, временно отменили:
- 6 августа – поезд № 640 Орша – Полоцк;
- 6 и 13 августа – состав № 705/706 Полоцк – Могилев – Полоцк;
- 6 и 13 августа – поезд № 712/713 Минск – Витебск – Минск.
Изменения маршрутов
В свою очередь вот каким поездам изменили маршрут и расписание:
- Поезда № 704/703 Витебск – Минск – Витебск (6 и 13 августа) и № 51 Санкт-Петербург – Минск – Брест (6 августа) отправятся из Витебска по альтернативному пути – через Полоцк и Молодечно;
- Рейс № 658/657 Брест – Полоцк выедет из Бреста 5 и 12 августа, а в Витебск прибудет 6 и 13 августа соответственно;
- Состав № 606/605 Брест – Витебск/Полоцк 5 и 12 августа проследует по маршруту Брест – Орша – Брест через Могилев. Обратно из Орши 6 и 13 августа.
- Поезд № 680/679 Гродно – Витебск – Гродно 5 августа отправится по направлению Гродно – Орша – Гродно, отправлением из Орши 6 августа 2025 года.
Региональные линии
В то же время поезда экономкласса регионального сообщения Витебск – Замосточье – Витебск и Орша – Богушевская – Орша 6 и 13 августа будут курсировать по скорректированному графику.
Некоторые рейсы, впрочем, отменят.
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Актуальное расписание можно уточнить:
- На сайте [link href=“http://www.rw.by” target=“_blank” rel=“noopener”] www.rw.by [/link];
- В мобильном приложении «БЧ. Мой поезд»;
- По телефону 105 (контакт-центра БЖД).
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Ранее Telegraf.news также сообщал, что и 4 августа некоторые поезда как межрегиональных, так и региональных линий экономкласса на участке Минск–Осиповичи «будут следовать измененным расписанием и маршрутом».