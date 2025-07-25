БелЖД предупредила о новых временных маршрутках поездов

Опубликовано: 25.07.2025 09:32 , Обновлено: 25.07.2025

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) сообщили, что один день в августе некоторые поезда будут ездить по необычным графику и маршрутам.

Это произойдет 4 августа. Причиной назвали плановый ремонт железнодорожного моста по второму главному пути перегона Пуховичи – Талька. Из-за него некоторые поезда как межрегиональных, так и региональных линий экономкласса на участке Минск–Осиповичи “будут следовать измененным расписанием и маршрутом”.

БелЖД назначила на этот день межрегиональный поезд бизнес-класса №756 Минск – Гомель отправлением из Минска в 20:26, а вот поезд №752 Минск – Гомель отменили.

Более подробную информацию о расписании движения поездов в БелЖД попросили смотреть на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также звонить и узнавать по телефону 105 Контакт-центра БелЖД.