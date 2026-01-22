БелЖД вернула в расписание городские электрички

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Опубликовано: 22.01.2026 16:34 , Обновлено: 22.01.2026

Поезда городских линий (или городские электрички, как их называют минчане) вернули снова появились в расписании Белорусской железной дороги (БелЖД). Узнали, когда именно и на какой маршрут вернутся городские электрички.

Маршруты городских электричек БелЖД убрала из расписания в сентябре прошлого года. Сначала по ним курсировали электропоезда производства швейцарской компании Stadler, затем “швейцарцев” заменили рижскими электропоездам серии ЭР-9, так называемыми “электричками”, а затем и вовсе убрали с маршрутов из-за “планового ремонта составов поездов”.

И вот теперь, спустя почти 5 месяцев, поезда городских линий, наконец, снова появились в расписании. И хотя в пресс-службе БелЖД пока официально не объявляли о возврате городских электричек, эта информация не ускользнула от взгляда внимательных пользователей тематических пабликов в соцсетях.

“С 28 января поезда городских линий возвращаются на маршрут Минск-Беларусь”, - проинформировали они своих подписчиков в Threads.

И действительно, на официальном сайте БелЖД в расписании поездов появились как минимум 7 пар поездов, которые будут курсировать по маршруту “Минск – Беларусь – Минск”, то есть свяжут столицу с одним из его городов-спутников Заславлем. Большинство из них начнёт ходить уже с 28 января, одна (поезд номер 7317) - с 30 января.

Скриншот с сайта БелЖД

Судя по расписанию, первая городская электричка будет выходить из Минска в 5 утра, а на последней можно уехать из Заславля в столицу почтив 22:00.

Какие именно поезда выведут на линию, пока не известно, поскольку официального заявления от БелЖД пока не поступало. Не известно также, вернутся ли городские электрички на другие маршруты. Напомним, помимо Заславля, они до сентября 2025 года ходили также в Руденск и на станцию Красное Знамя Минской области.

В БелЖД объяснили, почему сняли с городских линий электрички Stadler