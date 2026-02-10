БелЖД сообщила об опоздании поезда на 2,5 часа
Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что поезд из Москвы опоздает сразу на 2,5 часа по неназванным причинам. Известно лишь, что что-то произошло на территории России.
БелЖД сослалась на сообщение Московской железной дороги о том, что 10 февраля 2026 года поезд №717 «Москва-Минск» отправлением из Москвы в 6:20 прибудет в Минск не в полдень (13:14).
«Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству», – говорится в сообщении.
Скорее всего опоздание связано с тем, что 10 февраля где-то в районе в 10:20 на железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино этот поезд влетел в «ГАЗель», выехавшую на пути.
Ранее в Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что сняли поезда производства польской компании PESA с витебского направления, потому что они «не прошли проверку на прочность». В госкомпании акцентировали внимание на европейском происхождении этих поездов.
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