БелЖД объяснила снятие с маршрутов польских поездов бизнес-класса - "Не прошли проверку"

Опубликовано: 05.02.2026 18:34 , Обновлено: 05.02.2026

В Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что сняли поезда производства польской компании PESA с витебского направления, потому что они "не прошли проверку на прочность". В госкомпании акцентировали внимание на европейском происхождении этих поездов.

В БелЖД настаивают, что регулярно проводили технический осмотр поездов перед выходом в рейс, в том числе на готовность к работе при низких температурах.

“Однако не вся техника готова работать в данных погодных условиях. Подвижной состав, выпущенный в странах ЕС (Европейского союза), не прошел проверку на прочность. В связи с этим с 5 февраля 2026 года дизель-поезда производства польской компании PESA серии ДП6 на отдельных участках Белорусской железной дороги заменены на составы, сформированные из вагонов локомотивной тяги. Это поезда №704/703, №712/711 и №714/713 Минск – Витебск – Минск”, — сообщили в БелЖД.

Напомним, что поезда PESA были приобретены Белорусской железной дорогой в период 2014–2020 годов. Тогда эти поезда в БелЖД назвали “современным моторвагонным подвижным составом”, необходимым для нового формата пассажирских перевозок между Минском и областными центрами.

Польские поезда использовались на тех маршрутах, куда не могли выходить поезда Stadler, там, где железнодорожные пути не были электрифицированы.

Впрочем, в БелЖД не отказались от польских поездов и пообещали после завершения ремонта постепенно возобновить курсирование дизель-поездов серии ДП6 на прежних маршрутах.

Напомним, что Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила об уборке с маршрутов межрегиональных линий поездов бизнес-класса, курсирующих в сообщении Минск — Витебск — Минск. Под сокращение также попали некоторые составы Минск — Могилёв — Минск. Их заменят на простые пассажирские вагоны.

БелЖД убрала с маршрутов некоторые поезда бизнес-класса

Ранее БелЖД убрала с маршрутов и часть поездов Stadler.