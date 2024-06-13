БелЖД решила пустить 14 дополнительных поездов на Могилёвщине. Когда?

Опубликовано: 13.06.2024 10:48 , Обновлено: 13.06.2024

Белорусская железная дорога в четверг, 13 июня, сообщила о введении в график 14 дополнительных поездов на Могилёвщине 6 и 7 июля 2024 года. Дополнительные составы потребовались для доставки участников и гостей республиканского мероприятия «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района.

Как пояснили в БелЖД, график поездов составили “с учетом времени начала и окончания концертной программы праздника”, а маршруты движения некоторых плановых поездов также скорректировали. В частности,два поезда межрегиональных линий бизнес-класса (№705 по маршруту Полоцк – Могилев и № 706 по маршруту Могилев – Полоцк) 6 июля будут дополнительно останавливаться на станции Копысь, откуда удобно добираться до Александрии.

Что касается дополнительных поездов региональных линий эконом-класса, то они 6 и 7 июля будут ехать по следующему расписанию:

Таким образом, добраться до станции Копысь в праздничные выходные (с учетом действующего графика движения поездов БелЖД) можно будет на одном из 28 поездов региональных и межрегиональных линий из шести белорусских городов:

Могилева,

Орши,

Витебска,

Гомеля,

Полоцка,

Бреста.

В БелЖД сообщили, что предварительная продажа билетов на пригородные электрички по данным маршрутам откроют за 10 суток до даты отправления поезда.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Российские железные дороги запустили рельсовый автобус РА-2 из Псковской области РФ в деревню Алещу Полоцкого района Витебской области с 5 июня. Сообщение по этому маршруту возобновили после десятилетнего перерыва.

В РЖД объявили о запуске «рельсового автобуса» в Беларусь. Что это такое и как часто будет ходить?