БелЖД пустила поезда в Москву по старому маршруту

Опубликовано: 10.04.2024 07:47 , Обновлено: 10.04.2024

Вечером 9 апреля "Белорусская железная дорога" возобновила движение поездов на участке Вязьма-Семлёво (Смоленская область, Российская Федерация). Об этом БелЖД уведомила в своём телеграм-канале.

Напомним, что железнодорожное сообщение на московском направлении было приостановлено из-за обрушения путепровода на железнодорожные пути в Вязьме 8 апреля. В результате произошедшего инцидента 1 человек погиб и ещё 6 пострадали. 9 апреля 2024 в 20:10, по информации БелЖД, движение поездов было восстановлено.

“Поезда следуют по одному пути. Ремонтные работы продолжаются. В настоящее время железнодорожники ведут монтаж контактной сети. Поезда, курсирующие из Республики Беларусь в Московском направлении и обратно, следуют по основному маршруту Смоленск-Вязьма-Москва”, — рассказали в телеграм канале “БЧ. Official”.

Также там уточнили, что из-за организации движения поездов по одному пути возможны незначительные изменения в расписании движения поездов. Более подробную информацию о графике движения поездов можно узнать в Контакт-центре Белорусской железной дороги по номеру 105.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Смоленской области России обрушился Панинский путепровод. Движение поездов на участке остановили.

В Вязьме РФ обрушился путепровод, по которому ходят поезда из Беларуси в Москву. Погибла женщина