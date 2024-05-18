БелЖД предупредила об отмене поезда "Минск-Орша" и изменении графика на этом участке

Опубликовано: 18.05.2024 18:37 , Обновлено: 18.05.2024

В пресс-службе БелЖД сообщили, что из-за планового ремонта пешеходного моста над железнодорожными путями станции "Борисов" изменится график движения поездов на участке "Минск — Орша". Ожидается, что работы будут длиться на протяжении третьей декады мая и июня.

Так, отдельные поезда международных линий и поезда межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать на участке “Минск – Орша” изменённым расписанием в следующие даты:

20, 21 и 22 мая 2024 года;

24, 25 и 26 июня 2024 года.

Кроме того, поезд №861/864 “Минск – Орша” отправлением из Минска и Орши 20 мая и 24, 26 июня отменяется , сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

[info_b]Более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 мая стоимость проезда на поездах региональных линий эконом-класса Белорусской железной дороги снизилась в два раза, но только для одной категории пассажиров. Речь о сезонных льготах, которые уже не первый год вводятся специально для белорусских пенсионеров на время активного «дачного периода».

БелЖД пообещала с 1 мая снизить цены на билеты на проезд в электричках для некоторых белорусов. Надолго?