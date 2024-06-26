БелЖД предупредила об отмене двух поездов из Минска и изменила маршруты еще нескольких. Когда?

Опубликовано: 26.06.2024 12:43 , Обновлено: 26.06.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) предупредила об отмене, а также изменении маршрутов и расписания нескольких поездов 16 и 17 июля. Все из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Полочаны - Воложин.

По информации пресс-центра БелЖД, поезд № 630 Гродно – Минск, который отправляется из Гродно 17 июля в 6:44, будет следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи-Центральные. А в Минск приедет в 12:03 (вместо 11:20).

Также изменили маршрут состава № 634/633 Коммунары – Гродно. 16 июля он будет проезжать через Лиду и Барановичи-Центральные.

Кроме того, БелЖД отменила два поезда на эти дни:

№732/731 Гродно – Минск отправлением из Гродно 16 июля и из Минска 17 июля,

№ 687 Минск – Гродно с беспересадочными вагонами Москва – Гродно и отправлением из Минска 17 июля (а из Москвы - 16 июля).

Также перевозчик предупредил, что в указанные дни с измененным маршрутом и расписанием будут следовать поезда региональных линий на участке Молодечно - Лида.

[info_b]В БелЖД дополнили, что более подробные сведения о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, а также по телефону 105 контакт-центра.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что БелЖД пообещала пустить 6 и 7 июля 14 дополнительных поездов на Могилевщине. Все для республиканского мероприятия «Купалье» в агрогородке Александрия Шкловского района.

БелЖД решила пустить 14 дополнительных поездов на Могилёвщине. Когда?