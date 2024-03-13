БелЖД предупредила об изменении расписания поездов между Минском и Оршей. Когда?

Опубликовано: 13.03.2024 15:49 , Обновлено: 13.03.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги заявили об изменении графика отправления поездов на участке Минск — Орша. Это связано с ремонтом железнодорожных путей.

25, 27 и 28 марта 2024 года некоторые пассажирские поезда будут ходить по новому графику. А именно:

поезд международных линий № 717 “Москва – Минск ” (отправление из Москвы в 06:20 25, 27 и 28 марта 2024 года) прибудет на конечную станцию “Минск-Пассажирский” в 13:40 (вместо 13:10).

” (отправление из Москвы в 06:20 25, 27 и 28 марта 2024 года) прибудет на конечную станцию “Минск-Пассажирский” в поезд международных линий № 718 “Минск – Москва” 25 и 27 марта 2024 года отправится со станции “Минск-Пассажирский” на 35 минут раньше графика – в 15:25 (вместо 16:00) и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 22:58.

25 и 27 марта 2024 года отправится со станции “Минск-Пассажирский” графика – и прибудет в Москву согласно действующему расписанию в 22:58. поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 704 “Минск – Витебск” 25, 27 и 28 марта 2024 года отправится со станции “Минск-Пассажирский” на 32 минут раньше графика – в 14:43 (вместо 15:15) и прибудет в Витебск, как и раньше, в 18:15.

Поезда региональных линий бизнес-класса № 864 и № 866 “Минск – Орша” и № 861 “Орша – Минск” с отправлением из Минска и Орши 25, 27 и 28 марта 2024 года также будут курсировать с измененным расписанием и маршрутом.

Они будут следовать через станции “Минск-Южный”, “Колядичи”, “Гатово”, “Шабаны” и “Колодищи”.

[info_b]С более подробным графиком изменений в указанные даты можно ознакомиться на официальном сайте БелЖД.[/info_b]

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