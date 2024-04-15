БелЖД предупредила об изменении графика поездов между Могилёвом и Оршей. Как надолго?

Опубликовано: 15.04.2024 12:46 , Обновлено: 15.04.2024

В пресс-службе БелЖД сообщили, что из-за проведения ремонтных работ изменится расписание движения поездов на участке "Орша-Могилёв". Ожидается, что по новому маршруту придётся ездить как минимум на протяжении апреля.

Так, на перегоне “Орша Западная — Червено” некоторые поезда межрегиональных, международных и линий эконом-класса будут курсировать по изменённому маршруту. В указанные даты график нужно смотреть через станцию “Орша-Восточная” вместо “Орша-Западная”, уточнили в БелЖД.

Ремонт железнодорожных путей запланировали в следующие даты:

19 апреля;

с 22 по 26 апреля.

В пресс-службе сообщили, что более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога на период майских праздников добавила 96 поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года.

БелЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники. Куда?