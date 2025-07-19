Во всех аэропортах Польши произошёл сбой. Спецслужбы не исключили диверсию

Опубликовано: 19.07.2025 16:40 , Обновлено: 19.07.2025

В Польше утром в субботу, 19 июля, произошёл сбой в общенациональной системе управления воздушным движением. Это привело к ограничению числа вылетов и задержкам рейсов в аэропортах по всей стране, в том числе в Варшаве. К полудню работа большинства аэропортов была восстановлена.

Как сообщил представитель Польского агентства воздушного движения (PAŻP) Марцин Хадай, из-за сбоя пришлось ограничить количество операций в воздушном пространстве страны, передал Onet.

«На практике это означает, что в польском воздушном пространстве может находиться меньше самолётов», — пояснил он.

По его словам, посадки самолётов проходили в штатном режиме, а ограничения коснулись только вылетов, которые осуществлялись с задержками в несколько десятков минут. При этом в ведомстве перешли на использование резервной системы.

Инцидентом заинтересовались спецслужбы страны. Как сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации Яцек Добжиньски, министр Томаш Семоняк немедленно после получения сигнала о сбое задействовал соответствующие службы.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по этому поводу, анализируют и проверяют её на предмет возможной диверсии», — заявил Добжиньски, призвав сохранять спокойствие.

Источник сообщил, что к обеду работа аэропортов, в том числе варшавского аэропорта имени Шопена, восстановлена в полном объёме.