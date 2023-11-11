БелЖД предупредила о проблемах с электронными билетами. Когда можно будет купить только через кассу?
На официальном сайте Белорусской железной дороги появилось предупреждение о запланированных технических работах и связанной с этим временной недоступностью сервиса онлайн-покупки проездных билетов.
Технические работы запланированы на вторник, 14 ноября. С 09:00 до 10:00 приобрести проездные можно будет только через билетные кассы Белорусской железной дороги, поскольку сервис покупки электронных проездных будет недоступен и в едином разделе “Услуги пассажирам” официального интернет-сайта БелЖД (pass.rw.by), и в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”.
Помимо билетных касс оформить билеты на проезд в поездах с ненумерованными местами в указанное время можно будет также через терминалы самообслуживания, пояснили в БелЖД.
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