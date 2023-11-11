БелЖД предупредила о проблемах с электронными билетами. Когда можно будет купить только через кассу?

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Опубликовано: 11.11.2023 16:11 , Обновлено: 11.11.2023

На официальном сайте Белорусской железной дороги появилось предупреждение о запланированных технических работах и связанной с этим временной недоступностью сервиса онлайн-покупки проездных билетов.

Технические работы запланированы на вторник, 14 ноября. С 09:00 до 10:00 приобрести проездные можно будет только через билетные кассы Белорусской железной дороги, поскольку сервис покупки электронных проездных будет недоступен и в едином разделе “Услуги пассажирам” официального интернет-сайта БелЖД (pass.rw.by), и в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”.

Помимо билетных касс оформить билеты на проезд в поездах с ненумерованными местами в указанное время можно будет также через терминалы самообслуживания, пояснили в БелЖД.

Ранее Телеграф рассказывал, кто и на какие билеты может получить скидку от Белорусской железной дороги “до 27%”. Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.

БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом