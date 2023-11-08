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БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом

БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом
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В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку "до 27%". Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.

По информации БелЖД, речь идет о проездных документах на поезда в Россию, а именно в:

  • Москву,
  • Санкт-Петербург;
  • Мурманск;
  • Архангельск;
  • Адлер;
  • Минеральные Воды;
  • Самару;
  • Нижний Новгород;
  • Калининград.

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Так, в БелЖД пообещали “сохранить систему динамического управления тарифами и стимулирования спроса для купейных вагонов и вагонов СВ” при оформление билетов в международном сообщении в 2024 году.

При этом там отметили, что применение этой системы зависит от двух условий:

  • уровень процента занятости мест в вагоне;
  • сроки приобретения проездных документов пассажирами.

То есть, это работает так: чем больше людей покупает билеты в вагон и чем ближе дата отправления поезда, тем цена выше.

“Таким образом, при заблаговременном планировании поездки система позволяет пассажирам оформить проездные документы со скидкой до 27% в зависимости от маршрута следования”, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, там пообещали сохранить скидку 10% для пассажиров, которые купили билет в плацкарт на боковые места.

Ранее Телеграф писал, что в Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что запланировали переход на новый график поездов с 10 декабря 2023 года. Таким образом в этот день с 00:00 станет ходить меньше составов, чем раньше.

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