БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом

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Опубликовано: 08.11.2023 12:32 , Обновлено: 08.11.2023

В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку "до 27%". Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.

По информации БелЖД, речь идет о проездных документах на поезда в Россию, а именно в:

Москву,

Санкт-Петербург;

Мурманск;

Архангельск;

Адлер;

Минеральные Воды;

Самару;

Нижний Новгород;

Калининград.

[info_b]К слову, в начале ноября начали продавать билеты в РФ на следующий год.[/info_b]

Так, в БелЖД пообещали “сохранить систему динамического управления тарифами и стимулирования спроса для купейных вагонов и вагонов СВ” при оформление билетов в международном сообщении в 2024 году.

При этом там отметили, что применение этой системы зависит от двух условий:

уровень процента занятости мест в вагоне;

сроки приобретения проездных документов пассажирами.

То есть, это работает так: чем больше людей покупает билеты в вагон и чем ближе дата отправления поезда, тем цена выше.

“Таким образом, при заблаговременном планировании поездки система позволяет пассажирам оформить проездные документы со скидкой до 27% в зависимости от маршрута следования”, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, там пообещали сохранить скидку 10% для пассажиров, которые купили билет в плацкарт на боковые места.

Ранее Телеграф писал, что в Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что запланировали переход на новый график поездов с 10 декабря 2023 года. Таким образом в этот день с 00:00 станет ходить меньше составов, чем раньше.

БелЖД объявила о сокращении количества поездов в 2024 году. Что изменится?