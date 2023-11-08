БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом
В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку "до 27%". Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.
По информации БелЖД, речь идет о проездных документах на поезда в Россию, а именно в:
- Москву,
- Санкт-Петербург;
- Мурманск;
- Архангельск;
- Адлер;
- Минеральные Воды;
- Самару;
- Нижний Новгород;
- Калининград.
[info_b]К слову, в начале ноября начали продавать билеты в РФ на следующий год.[/info_b]
Так, в БелЖД пообещали “сохранить систему динамического управления тарифами и стимулирования спроса для купейных вагонов и вагонов СВ” при оформление билетов в международном сообщении в 2024 году.
При этом там отметили, что применение этой системы зависит от двух условий:
- уровень процента занятости мест в вагоне;
- сроки приобретения проездных документов пассажирами.
То есть, это работает так: чем больше людей покупает билеты в вагон и чем ближе дата отправления поезда, тем цена выше.
“Таким образом, при заблаговременном планировании поездки система позволяет пассажирам оформить проездные документы со скидкой до 27% в зависимости от маршрута следования”, — отметили в пресс-службе.
Кроме того, там пообещали сохранить скидку 10% для пассажиров, которые купили билет в плацкарт на боковые места.
Ранее Телеграф писал, что в Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что запланировали переход на новый график поездов с 10 декабря 2023 года. Таким образом в этот день с 00:00 станет ходить меньше составов, чем раньше.
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