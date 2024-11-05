БелЖД предупредила, что пустит поезда в Гомель через Могилёв. Когда пересадит пассажиров электричек на автобусы?

Опубликовано: 05.11.2024 16:36 , Обновлено: 05.11.2024

Белорусская железная дорога предупредила о временном изменении графика движения некоторых поездов на участке "Минск — Осиповичи" 13 и 14 ноября. Причиной такого решения стал ремонт железнодорожного моста на перегоне "Пуховичи — Талька" в гомельском направлении.

Так, поезд №621 “Гомель – Минск” , который отправится с начальной станции 12 ноября в 22:05, будет следовать изменённым маршрутом от Жлобина через Могилёв и Оршу, а в Минск прибудет в 09:34 (вместо 05:41). Поезд №631/632 “Гомель – Гродно” , который отправится из Гомеля 13 ноября, также проследует изменённым расписанием и маршрутом. Однако пойдет через Осиповичи, Слуцк и “Барановичи-Полесские”.

Кроме того, 13 ноября поезд №744/745 “Могилёв – Минск – Могилёв” будет идти через “Оршу-Центральную” отправлением со станции “Могилёв-1” в 07:20 и прибудет на станцию “Минск-Пассажирский” в 10:49, сообщили в пресс-службе БелЖД. В обратном направлении поезд №744 “Минск – Могилёв” отправится со станции “Минск-Пассажирский” в 16:50 с прибытием на станцию “Могилёв-1” в 20:10.

Доя перевозки пассажиров по маршруту “Гомель – Жлобин – Минск” назначили поезд №641/642 “Гомель – Минск – Гомель” , который отправится с начальной точки 13 ноября в 06:59 и прибудет в Минск в 14:12. Обратно состав тронется из Минска в эти же сутки в 16:15 с прибытием в Гомель в 23:55. Поезд будет следовать изменённым маршрутом через станцию “Орша-Центральная” (без остановок на промежуточных станциях).

Также отдельные поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам “Минск – Гомель” и “Минск – Калинковичи – Мозырь” будут следовать изменённым расписанием и маршрутом до станции “Осиповичи-1”, а некоторые поезда, в том числе “Минск – Могилёв” в БелЖД решили и вовсе отменить.

“Обращаем внимание пассажиров, что 13 ноября на участке “Минск – Осиповичи” поезда региональных линий экономкласса будут следовать в сообщении “Минск – Пуховичи” и “Талька – Осиповичи” (вместо “Минск – Осиповичи”) изменённым маршрутом и расписанием. Для доставки пассажиров между станциями “Талька” и “Пуховичи” будет организовано автобусное сообщение по железнодорожным билетам”, — предупредили в БелЖД.

[info_b]Более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.[/info_b]

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