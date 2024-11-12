В Минлесхозе назвали срок начала работы елочных базаров в Беларуси

Опубликовано: 12.11.2024 15:49 , Обновлено: 12.11.2024

Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виталий Удалов назвал дату, до которой в Беларуси должны начать работать елочные базары.

“Елочные базары начинают работать не позднее 20 декабря”, - сказал он, передало российское агентство Sputnik.

Информации о ценах в этом сезоне пока нет. В прошлом году средняя стоимость ели от 1,1 до 2 метров в лесхозах составила 16 рублей. А дерево от 2,1 до 3 метров стоило уже 20 рублей.

Как рассказал Удалов, к Новому году организации Минлесхоза заготавливают ели и сосны на созданных плантациях, а также на всех рубках, где деревья не подлежат сохранению.

Ранее Telegraf.news писал, что директор госпредприятия “Мингорсвет” Славомир Гриневич рассказал, когда в столице планируют зажечь световую иллюминацию к новогодним праздникам и где ждать новые композиции. «Мы управляем всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта. Это позволяет оперативно включать освещение и создавать праздничное настроение в любой момент», — заверил он.

Энергетики рассказали, когда и где в Минске ждать новую иллюминацию к Новому году