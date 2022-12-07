БелЖД предложила клиентам оплачивать билеты по QR-коду

Опубликовано: 07.12.2022 09:24 , Обновлено: 07.12.2022

Белорусская железная дорога начала тестировать способ оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами помощью QR-кода.

Это можно сделать в терминалах самообслуживания на станции Минск-Пассажирский и остановочном пункте Институт Культуры.

Там можно рассчитаться как наличными, так и банковскими картами, а также в мобильном приложении «Оплати».

Чтобы приобрести проездной документ, клиенту нужно только выбрать способ оплаты и отсканировать QR-код с экрана терминала.

Вводить такую систему или нет, на БелЖД решат по результатом тестирования.

Ранее Телеграф писал, что Белорусская железная дорога поменяла внешний вид билетов на поезда, которые ездят по стране. А также разрешила оформлять их как на русском, так и на белорусском языках.

БелЖД разрешила оформлять билеты на белорусском языке