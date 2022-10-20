БелЖД разрешила оформлять билеты на белорусском языке

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Опубликовано: 20.10.2022 11:06 , Обновлено: 20.10.2022

Белорусская железная дорога поменяла внешний вид билетов на поезда, которые ездят по стране. А также разрешила оформлять их как на русском, так и на белорусском языках.

В пресс-службе БелЖД пообещали, что информация на новых билетах будет более понятной и наглядной.

«Проездной документ защищен двухмерным кодом, также на нем имеется индивидуальный шифр средств контроля налоговых органов (СКНО). По желанию пассажира билет можно оформить на русском или белорусском языке», — сообщили там.

И показали, как будет выглядеть новая форма билета:

Также в БелЖД рассказали, что проездные документы решили печатать на термобумаге с плотностью повыше, чем у той, которой пользуются в магазинах.

Продавать билеты должны начать в октябре, но поэтапно. Первыми увидят новенькие проездные документы посетители вокзалов станций Брест, Могилев, Осиповичи и Пинск. Позже их обещают внедрить по всей стране, где есть «технические возможности по организации устойчивого канала связи с централизованной системой продаж».

В пресс-службе подчеркнули, что какое-то время белорусам будут продавать билеты как нового, так и старого образца.

Нововведение не коснется оформления проездных документов на международные поезда.

Ранее Телеграф писал, что на Белорусской железной дороге пообещали сделать более комфортными поездки из Минска в Брест, Гомель и Калинковичи — пускать поезда чаще, и обновить подвижной состав с 19 сентября.

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