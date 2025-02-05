БелЖД попросила не верить информации о наборе военных для армии РФ в Беларуси

Опубликовано: 05.02.2025 12:03 , Обновлено: 05.02.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) попросила не верить информации о наборе военных по контракту для российской армии в Беларуси. Как утверждают в сообщении, которым БелЖД поделилась в своем Telegram-канале, такую "спам-атаку" сделали на электронную почту белорусских госучреждений.

Первоисточником поста является Telegram-канал гостелеканала ОНТ. “Рассылка писем осуществляется с электронной почты на mail.ru якобы от имени администрации Мильковского муниципального округа Камчатского края. В корреспонденции говорится о наборе кандидатов для прохождения службы в российской армии по контракту и участия в СВО “в рамках взаимодействия”, - [link href=“https://t.me/belrw_official/17530” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в сообщении.

Там эту информацию назвали фейком и заверили, что никакие наборы военных по контракту для Вооруженных сил (ВС) РФ в Беларуси не проводят. На опубликованном фото видно, что письмо адресовали “главам муниципальных образований Республики Беларусь”.

Фото: Telegram-канал ONT News

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси призвали не верить видео, где якобы пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявляет, что информация о предоставлении убежища в Республике бежавшему из Сирии Башару Асаду “абсолютно беспочвенная”.

Минсвязи призвало белорусов не верить видео с «речью» Эйсмонт о бежавшем из Сирии Асаде