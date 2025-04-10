БелЖД отменила 3 поезда и изменила расписание других в мае

Опубликовано: 10.04.2025 09:52 , Обновлено: 10.04.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) отменила три поезда и изменила маршруты других 6 и 7 мая. Такие меры приняли по причине планового ремонта железнодорожного моста на перегоне "Гутно – Лида" в этот период. Журналист Telegraf.news узнал подробности.

Так, поезда № 629 “Минск–Гродно” и № 634/633 “Гродно – Коммунары – Гродно”, которые отправляются 6 мая из Минска, Гродно и Коммунаров, поедут измененным маршрутом через станции “Лида” и “Барановичи-Центральные”.

БелЖД [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2025/04/belorusskaya-zheleznaya-doroga-prodolzhaet-modernizatsiyu-infrastruktury-s-6-po-7-maya-2025-goda-v-s/” target=“_blank” rel=“noopener”] решила [/link] отменить эти поезда:

№ 732 / 731 “Гродно – Минск – Гродно” отправлением из Гродно и Минска 6 мая,

/ “Гродно – Минск – Гродно” отправлением из Гродно и Минска 6 мая, № 688 “Гродно – Минск” отправлением из областного центра 6 мая,

“Гродно – Минск” отправлением из областного центра 6 мая, беспересадочные вагоны “Гродно – Москва” из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая.

На 6 мая перевозчик назначил поезд № 877/878 “Минск – Гавья – Минск” (через Молодечно), который отправится из столицы в этот день в 16:05, из Гавьи (Ивьевский район) обратно в эти же сутки - в 20:11, а прибытие в Минск запланировано на 22:39.

В БелЖД также предупредили, что 6 и 7 мая на участке “Молодечно – Лида” отдельные электрички проследуют по измененному расписанию и маршруту до станции “Гутно”.

[info_b]А подробно с информацией о расписании поездов можно ознакомиться на официальном [link href=“https://www.rw.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] “Белорусской железной дороги”, в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд” и по телефону 105 контакт-центра перевозчика.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД 19 марта объявила о скидке до 25% на проезд из Беларуси в Россию и обратно. Однако акция действует не для всех пассажиров.

БелЖД объявила скидки на билеты до 25%. Но не для всех и не везде