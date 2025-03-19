БелЖД объявила скидки на билеты до 25%. Но не для всех и не везде

Опубликовано: 19.03.2025 12:50 , Обновлено: 19.03.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) 19 марта объявила о скидке до 25% на проезд из Беларуси в Россию и обратно. Однако акция действует не для всех пассажиров.

Так, в пресс-центре БелЖД рассказали, что скидку решили предоставить детям от 10 до 17 лет на период с 1 июня по 31 августа 2025 года.

Акция доступна в купейных вагонах поездов следующих направлений:

Минск/Гомель – Адлер

Самара – Минск (включая прицепные, беспересадочные вагоны Нижний Новгород – Минск)

Минск/Гомель – Анапа (в том числе прицепные вагоны Гомель – Анапа, беспересадочные вагоны Минск – Минеральные Воды)

Продавать билеты пообещали с 3 апреля 2025 года. Купить их можно тремя способами:

на официальном сайте Белорусской железной дороги;

в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд»;

в железнодорожных кассах.

При этом скидку невозможно применить одновременно с системой динамического управления тарифами (ДУТИСС). Кроме того, она не действует для организованных групп детей.

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД по 21 марта объявила совместные с милицией рейды по вокзалам, поездам, станциям, железнодорожным путям. Там рассказали, для чего организуют мероприятия и кто окажется в “центре внимания”.

БелЖД объявила рейды с милицией по вокзалам, поездам и путям. Кто в «центре внимания»?