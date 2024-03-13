БелЖД и милиция объявили рейды по вокзалам и поездам. Кому и когда ждать «особый контроль»?

Опубликовано: 13.03.2024 11:07 , Обновлено: 13.03.2024

В пресс-службе БелЖД сообщили о рейдах, которые в ближайшие дни запланировали провести сотрудники железнодорожной магистрали и органов внутренних дел.

Совместные рейды пообещали организовать на железнодорожных вокзалах, станциях и в поездах с 13 по 22 марта 2024 года . По сообщению пресс-службы БЖД, особое внимание уделят детям и подросткам, “находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей”.

Акцию связали со скорым приходом школьных каникул и необходимостью предупредить несчастные случаи на железнодорожных путях.

“Несмотря на принимаемые меры, с начала 2024 года на объектах железнодорожного транспорта произошло 15 случаев непроизводственного травматизма, что на 1 случай меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Число пострадавших в текущем году составило 15 человек, из которых 12 травмированы смертельно”, — рассказали в пресс-службе.

Также в БЖД пообещали посетить школы и предприятия близ железной дороги и провести профилактические беседы с несовершеннолетними.

Ранее Телеграф писал о нарушениях некоторых правил на железнодорожном транспорте, которые могут представлять опасность не только для здоровья и жизни, но и для кошелька белорусов.

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