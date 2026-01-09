БелЖД объявила об опозданиях поездов. Есть список направлений

Опубликовано: 09.01.2026 09:18 , Обновлено: 09.01.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) 9 января предупредила, что из-за сильных снегопадов и ветра на некоторых участках поезда идут с задержками. Тем не менее БелЖД объявила, что обеспечивает "бесперебойную работу" железнодорожного сообщения.

Задержки поездов ожидаются на направлениях:

Минск – Орша,

Минск – Гомель,

Минск – Брест,

Жлобин – Калинковичи.

Также стало известно, что 9 января 2026 года поезд №240 Москва-Полоцк отправлением из Москвы 8 января 2026 года в 23:40 и прибытием в Полоцк 9 января в 10:12 по техническим причинам (неисправность тепловоза) был остановлен на перегоне Лиозно-Крынки.

На станции Витебск и Полоцк поезд №240 прибудет с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут. К нему отправили резервный тепловоз.

В БелЖД также сообщили, что пустили в ход “тяжёлую артиллерию” — специализированную снегоуборочную технику.

“Мощные машины СМ-2 и другие «снежные поезда» проходят по путям, буквально заглатывая тонны снега и вывозя его за пределы станций. Координация работы этой техники — сложнейший процесс, требующий ювелирной точности от диспетчеров и машинистов, ведь очистка должна проходить в «окнах» между движением поездов, не нарушая расписания”, — рассказали в белорусской железной дороге.

Тем не менее БелЖД попросила пассажиров “с пониманием отнестись” к сложившейся ситуации.

Напомним, что в Беларуси во многих регионах объявили красный уровень опасности из-за прошедшего циклона “Улли”. Движение по автодорогам в центральной, южной юго-восточных частях страны затруднено. Для многих железная дорога остаётся единственным вариантом добраться на работу или домой.