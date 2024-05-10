БелЖД объявила об изменении графика поездов на двух участках. Как теперь доехать в Витебск и Брест?

Опубликовано: 10.05.2024 17:42 , Обновлено: 10.05.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги объявили о ремонте некоторых участков путей и изменении графика поездов. Особенно внимательным нужно быть пассажирам, которые на протяжении мая и июня запланировали поездки в Витебск и Брест.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на перегоне “Слоним – Озерница” 15, 16, 20, 23, 27, 30 мая 2024 года и 3, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 27 июня 2024 года частично меняется маршрут и расписание пассажирского поезда №680 “Гродно – Витебск”. В БелЖД рассказали, что в эти даты он будет отправляться из Гродно в 10:36 (вместо 11:59) изменённым маршрутом через Лиду, а не через Волковыск.

“Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни на участке “Барановичи – Волковыск” отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым маршрутом и расписанием”, — предупредили в пресс-службе БелЖД.

Кроме того, 20 мая 2024 года в связи с ремонтом на станции “Барановичи-Полесские” поезд №737 “Минск – Брест” , который отправляется из Минска в 13:15, будет следовать с остановкой на станции “Барановичи-Центральные” (вместо станции “Барановичи-Полесские”).

Также в этот день отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке “Минск – Барановичи – Брест” будут курсировать изменённым расписанием и маршрутом.

[info_b]Более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 мая стоимость проезда на поездах региональных линий эконом-класса Белорусской железной дороги снизилась в два раза, но только для одной категории пассажиров. Речь о сезонных льготах, которые уже не первый год вводятся специально для белорусских пенсионеров на время активного “дачного периода”.

БелЖД пообещала с 1 мая снизить цены на билеты на проезд в электричках для некоторых белорусов. Надолго?