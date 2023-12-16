БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?
Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.
Так, 15 декабря в БелЖД сообщили о 90 дополнительных поездах межрегиональных и международных линий. Ранее, в конце ноября, там объявили о назначении 144 поездов. Таким образом, уже запланировали пустить 234 дополнительных состава.
Наибольшее количество решили отправить 22, 25, 29 и 30 декабря 2023 года, а также 2 и 7 января 2024 года. Курсировать поезда будут по “наиболее востребованным у пассажиров направлениям”. А именно:
- Минск – Брест;
- Минск – Гомель;
- Минск – Витебск;
- Минск – Гродно;
- Минск – Могилев;
- Минск – Пинск;
- Витебск – Брест;
- Гомель – Брест;
- Гродно – Орша – Кричев;
- Гродно – Орша – Витебск;
- Коммунары – Орша – Гродно.
Кроме того, дополнительные поезда должны пустить и в Россию, по маршрутам:
- Минск – Москва;
- Минск – Санкт-Петербург;
- Брест – Москва;
- Полоцк – Москва;
- Калининград – Москва;
- Калининград – Санкт-Петербург.
А еще в пресс-службе добавили, что планируют увеличить “количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах”.
Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку “до 27%”. Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.
БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом