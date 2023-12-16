БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?

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Опубликовано: 16.12.2023 13:01 , Обновлено: 15.11.2024

Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.

Так, 15 декабря в БелЖД сообщили о 90 дополнительных поездах межрегиональных и международных линий. Ранее, в конце ноября, там объявили о назначении 144 поездов. Таким образом, уже запланировали пустить 234 дополнительных состава.

Наибольшее количество решили отправить 22, 25, 29 и 30 декабря 2023 года, а также 2 и 7 января 2024 года. Курсировать поезда будут по “наиболее востребованным у пассажиров направлениям”. А именно:

Минск – Брест;

Минск – Гомель;

Минск – Витебск;

Минск – Гродно;

Минск – Могилев;

Минск – Пинск;

Витебск – Брест;

Гомель – Брест;

Гродно – Орша – Кричев;

Гродно – Орша – Витебск;

Коммунары – Орша – Гродно.

Кроме того, дополнительные поезда должны пустить и в Россию, по маршрутам:

Минск – Москва;

Минск – Санкт-Петербург;

Брест – Москва;

Полоцк – Москва;

Калининград – Москва;

Калининград – Санкт-Петербург.

А еще в пресс-службе добавили, что планируют увеличить “количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах”.

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку “до 27%”. Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.

БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом