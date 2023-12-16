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БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?

БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?
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Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.

Так, 15 декабря в БелЖД сообщили о 90 дополнительных поездах межрегиональных и международных линий. Ранее, в конце ноября, там объявили о назначении 144 поездов. Таким образом, уже запланировали пустить 234 дополнительных состава.

Наибольшее количество решили отправить 22, 25, 29 и 30 декабря 2023 года, а также 2 и 7 января 2024 года. Курсировать поезда будут по “наиболее востребованным у пассажиров направлениям”. А именно:

  • Минск – Брест;
  • Минск – Гомель;
  • Минск – Витебск;
  • Минск – Гродно;
  • Минск – Могилев;
  • Минск – Пинск;
  • Витебск – Брест;
  • Гомель – Брест;
  • Гродно – Орша – Кричев;
  • Гродно – Орша – Витебск;
  • Коммунары – Орша – Гродно.

Кроме того, дополнительные поезда должны пустить и в Россию, по маршрутам:

  • Минск – Москва;
  • Минск – Санкт-Петербург;
  • Брест – Москва;
  • Полоцк – Москва;
  • Калининград – Москва;
  • Калининград – Санкт-Петербург.

А еще в пресс-службе добавили, что планируют увеличить “количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах”.

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали, кто и на какие билеты может получить скидку “до 27%”. Это касается лишь одного направления и зависит от двух условий.

БелЖД объявила о скидках на билеты. Но только в одном направлении и с нюансом

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