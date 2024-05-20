БелЖД на 10 дней изменила маршруты и график международных поездов из Минска в Брест. А что с электричками?

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Опубликовано: 20.05.2024 10:40 , Обновлено: 20.05.2024

Пресс-служба Белорусской железной дороги в понедельник, 20 мая, сообщила об изменении графика движения отдельных поездов, следующих по маршруту Минск – Барановичи – Брест. Это связано с плановым ремонтом - как минимум 10 дней (с 22 по 31 мая 2024 года) займут ремонтные дороги на железнодорожном мосту и втором главном пути на перегоне Койданово – Фаниполь.

Как следствие, железнодорожникам придётся изменить и расписание, и частично маршрут движения поездов на участке Минск – Брест. Причём затронут изменения в графике как отдельные поезда международных линий, так и составы межрегиональных линий и поезда региональных линий экономкласса (то есть электрички).

Так, один из поездов придётся отменить вовсе, предупредили в БелЖД: из расписания уже убрали поезд № 723/724 Минск – Брест, который должен был выйти по маршруту 24 мая 2024 года.

Поезд № 737, также следующий по маршруту Минск – Брест, 22 мая отправят из Минска в 13:13 с остановкой на станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).

За более подробной информацией об измененном графике и маршрутах движения международных, межрегиональных линий и пригородных электричек в БелЖД рекомендовали обращаться на официальный сайт Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальное мобильное приложение “БЧ. Мой поезд”, либо уточнять информацию в контакт-центре БелЖД по телефону 105.

Ранее Telegraf.news сообщил о плановом ремонте на железной дороге в Борисове, из-за которых в эти дни мая изменили график движения поездов на участке “Минск — Орша”.

БелЖД предупредила об отмене поезда «Минск-Орша» и изменении графика на этом участке