БелЖД изменила график и маршруты некоторых поездов из-за ремонта путей. Как будут ходить поезда 5, 7 и 14 сентября?

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Опубликовано: 01.09.2023 08:59 , Обновлено: 01.09.2023

Из-за планового ремонта путей на станции Минск-Пассажирский 5, 7 и 14 сентября 2023 года изменится график и маршрут движения ряда пассажирских поездов. Как именно будут следовать поезда и что следует учесть пассажирам в эти дни при планировании поездок, рассказали в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Так, 5, 7 и 14 сентября 2023 года изменится расписание и маршрут следования поезда международных линий №717 Москва – Минск с отправлением из Москвы в 06:20. На конечную станцию Минск-Пассажирский он прибудет более чем на полчаса позже - в 13:49, а не в 13:10.

Изменится время отправления поезда международных линий №718 Минск – Москва: 5 и 14 сентября 2023 года со станции Минск-Пассажирский он выедет на 35 минут раньше графика – в 15:25 вместо 16:00. Прибытие в Москву запланировано по действующему расписанию - в 22:55.

Временные изменения БелЖД внесла и в расписания некоторых межрегиональных поездов. Так, 5, 7 и 14 сентября 2023 года поезд бизнес-класса №704 Минск – Витебск отправится со станции Минск-Пассажирский на 30 минут раньше графика – в 14:45 вместо 15:15. Прибытие в Витебск запланировано по графику - в 18:15.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №680 Гродно – Витебск 14 сентября 2023 года, который отправляется из Гродно в 11:58, также будет идти в этот день по измененному маршруту и графику.

Как пояснили в БелЖД, увеличение пути следования поездов связано с тем, что указанным поездам в эти дни придётся следовать не по привычному маршруту, а через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.

Получить более подробную информацию о расписании движения поездов пассажиры могут либо на официальном интернет-сайте БелЖД, либо в официальном мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, либо по телефону контакт-центра БелЖД - 105.

Напомним, с 1 по 10 сентября 2023 года Белорусская железная дорога анонсировала профилактическую акцию, приуроченную к началу учебного года, которую намерена проводить совместно с сотрудниками органов внутренних дел и представителями общественных организаций. Объектами данной акции заявлены территория вблизи железнодорожных путей, вокзалы, железнодорожные станции и сами поезда.

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