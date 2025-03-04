БелЖД добавила в расписание 11 дополнительных поездов на мартовские праздники

Опубликовано: 04.03.2025 11:31 , Обновлено: 04.03.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) назначила 11 дополнительных поездов на период мартовских праздников, с 7 по 10 марта 2025 года, чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки и «в целях повышения качества предоставляемых услуг». Девять из них будут курсировать внутри страны.

Большинство дополнительных поездов, по сообщению пресс-службы, должны связать Минск с областными центрами: Брестом, Гомелем и Могилёвом.

К примеру, поезд № 655 Минск — Брест отправится из столицы 7 марта в 18:34, прибудет в Брест в 23:18. Поезд № 638 отправится из Минска 7 марта в 18:20 и доедет до Гомеля в 23:20. Поезд № 662 Минск — Могилёв отправится из столицы 9 марта в 11:32, прибудет на конечную в 14:58.

Также назначен международный поезд № 249/250 Санкт-Петербург — Минск — Санкт-Петербург:

Отправление из Санкт-Петербурга: 7 марта в 20:45, прибытие в Минск: 8 марта в 11:08.

Отправление из Минска: 8 марта в 20:05, прибытие в Санкт-Петербург: 9 марта в 10:05.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что минские студенты попросили запустить городские линии к общежитиям. Что ответил мэр?

Минские студенты попросили запустить городские поезда к общежитиям. Что ответил мэр?