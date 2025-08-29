Stadler возобновляет производство в Беларуси? БелЖД объявила о контракте на 65 поездов

Опубликовано: 29.08.2025 09:52 , Обновлено: 29.08.2025

Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги (БелЖД) Александр Хорошевич заявил о подготовке контракта на производство 65 единиц моторвагонного подвижного состава с заводом "Штадлер Минск", который на 100% принадлежит швейцарской компании Stadler. С 2022 года предприятие попало под европейские санкции и фактически остановило производство поездов, ограничив свою деятельность небольшим ассортиментом услуг. Узнали, что известно о возобновлении производства поездов на заводе в Фаниполе.

О том, что “Штадлер Минск” снова будет поставлять дизельные и электропоезда для БелЖД Хорошевич заявил на полях железнодорожного салона пространства 1520 “PRO//Движение.Экспо” в Санкт-Петербурге.

В комментарии государственному изданию sb.by он заявил, что Белорусская железная дорога недавно подписала контракт на поставку 30 вагонов для международных линий от российского производителя “Трансмашхолдинг”. По его словам, поставка планируется либо до конца этого года, либо уже в следующем. А затем, по его словам, БелЖД планирует перейти к “взаимодействию с основным производителем в Республике Беларусь — компанией Stadler”.

“На этой неделе заключаем контракт на производство моторвагонного подвижного состава — как электро-, так и дизель-подвижного состава. И они будут направлены на внутриреспубликанское сообщение как региональные экономкласса, межрегиональные бизнес-класса и городское движение”, - заявил Хорошевич.

Он подчеркнул, что согласно проекту контракта, произвести в Беларуси должны не менее 65 единиц: 30 электропоездов и 35 дизель-поездов. Он также фактически опроверг курсировавшие ранее слухи о том, что завод “Штадлер Минск” в Фаниполе простаивает из-за введенных западных санкций.

“Stadler продолжает работать в Беларуси. Да, есть сложности с поставкой комплектующих, но мир же не зациклен на Европе и каких-то определенных производителях”, - заявил представитель БелЖД.

Официально заявления представителя БелЖД в компании Stadler пока не комментировали.

В прошлом году белорусский портал Office Life публиковал официальный комментарий швейцарской компании Stadler по поводу сокращения деятельности предприятия под Минском. В нём компания заявила, что “всегда полностью соблюдала санкции, вступившие в силу в июне 2022 года”.

“Из-за ограничений в настоящее время на белорусском заводе не может производиться ни один вид транспорта. По-прежнему разрешены только механические работы с компонентами. Поэтому на предприятии осталось примерно 200 сотрудников”, — цитировал тогда ответ Stadler Office Life.

В отчете о деятельности компании за первое полугодие 2024 года указано, что на заводе “Штадлер Минск” в то время оказывали услуги по производству кузовов и комплектующих для машин и услуги в области инжиниринга - “в строгом соответствии со всеми ограничениями”. Владельцы “Штадлер Минск” также заявляли о том, что не намерены уводить свой бизнес из Беларуси и готовы возобновить производства, как только санкции будут сняты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в 2023 году швейцарский производитель отказался поставлять для минского метрополитена свои поезда из-за санкций. В результате в минской подземке швейцарцев заменил российский производитель “Метровагонмаш”.

Stadler отказался поставлять поезда для минского метро. Кто его заменит?