"Белтелеком" разрешил бесплатные звонки 10 категориям белорусов на 5 дней. А за границу можно?

Опубликовано: 27.06.2024 17:05 , Обновлено: 05.07.2024

В пресс-службе "Белтелекома" сообщили о проведении акции, приуроченной к 80-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Так, на протяжении первых пяти дней июля некоторые жители Республики смогут бесплатно звонить в любые города страны.

Бесплатные междугородние телефонные звонки в “Белтелекоме” пообещали предоставить с 1 по 5 июля инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Акция продлится с 00:00 1 июля до 00:00 5 июля. Речь идёт о звонках с “домашних” телефонов, абоненты которых являются:

Героями Советского Союза;

полными кавалерами ордена Славы;

инвалидами Великой Отечественной войны;

участниками Великой Отечественной войны;

лицами, которые принимали участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

лицами, награждёнными орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лицами, работавшими на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

членами экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лицами, работавшими на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награждённые медалью «За оборону Ленинграда», а также знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалидами с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий (мужчины старше 63 лет, женщины – 58 лет).

В пресс-службе организации отметили, что звонки станут бесплатными автоматически — никуда звонить предварительно не нужно. При этом условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в Интернет и пользование платными справочно-информационными службами, которые организованы по междугороднему принципу. Позвонить бесплатно тому или иному родственнику заграницу также не получится.

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